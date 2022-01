Ola de calor: como impacta en la ganadería, en los rodeos bovinos

Sobre el tema habló en LU32 el médico veterinario Oscar Yurno. Lo ideal es que no afecté a los bovinos tanto de carne como de leche, lo que se denomina estrés térmico. Debemos tener prevención en los establecimientos ganaderos. Las medidas , son buscar potreros con sombra y bebidas con capacidad importante de agua. Una vaca en estás condiciones toma unos 100 litros de agua por día. Nota