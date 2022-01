Walter Candia anunció su remate para febrero

Lo hizo este jueves en Sintonía Agropecuaria , será el jueves 3 de febrero, con un importante encierre de hacienda, gordo , invernada y cría. Como novedad saldrán a la venta, una importante caballada , mansos de andar. El remate se desarrollará previo almuerzo en la Sociedad Rural de Olavarría. Nota