Edificio propio para Artes Visuales: ‘ es una alegría el comienzo’

Así lo indicó Ariel Rodriguez, Consejero Escolar del Frente de Todos, a cargo del área de Infraestructura. Se refirió a las gestiones realizadas y destacó lo realizado por Federico Aguilera y César Valicente ante la Dirección de Infraestructura de la provincia.La obra tiene, al momento, un presupuesto de 29 millones de pesos. Estos poco más de 4.400.00 es un anticipo y a medida que avancen los trabajos, se harán los depósitos pertinentes