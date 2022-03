'Se viene el jueves 31 de marzo importante remate en Sociedad Rural de Olavarría'

Lo anunció este sábado en LU32 el consignatario Walter Candia representante de Daniel Blanco y Cía S.A .Será el próximo jueves desde las 11 de la mañana, saldrán a la venta más de 1.000 cabezas. Habrá almuerzo y luego la continuidad de la venta con caballos mansos , de andar, potros y lotes de lanares. Nota