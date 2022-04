GIRO: ‘Valetutto y Díaz reconocieron que la planta no está en condiciones de soportar toda la basura’

El vecino de San Vicente, Horacio Agosta, se mostró conforme en LU32 con los resultados de la movilización vecinal contra, lo que los vecinos reconocen como un recorte del servicio de recolección, mientras que desde la Comuna lo presentan como un plan piloto para separar los residuos.