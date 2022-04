'Estamos muy contentos por lo que hemos logrado'

Lo dijo este sábado en LU32 el vice presidente de la SRO Daniel Aycaguer en referencia al trabajo articulado que realiza la institución, con el Consejo de Seguridad, la Cámara Empresaria de Olavarría,el Municipio,y las sociedades de fomento. Estamos muy contentos recibimos 12 patrulleros policiales hace unos meses, y contamos desde ahora con 27 nuevos agentes rurales que trabajarán en la zona rural, siendo 9 efectivos por turno. Nota