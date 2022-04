Olavarría: Perjudicados por consumos que no hicieron con tarjetas de crédito y débito

Fabricio Lucio alerta por lo sucedido con su tarjeta de crédito Visa, emitida por Banco Provincia. Si bien desconoce cómo han obtenido los datos sensibles, desconfía de la aplicación Mercado Pago. Ya ha denunciado en la tarjeta, el banco y en Defensa del Consumidor de Olavarría, donde se enteró que varios olavarrienses han padecido lo mismo.