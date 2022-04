'Remate Daniel Blanco y Cía SA junto a Walter Candia ya tiene fecha'

Será el martes 17 de mayo desde las 11:00 hs. en el predio de la Sociedad Rural de Olavarría. Lo anunció en Sintonía Agropecuaria Walter Candia representante en Olavarría y la zona de Daniel Blanco y Cía SA. Nota