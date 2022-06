DC Soluciones Metálicas para el agro en toda la región

Este sábado pasó en Sintonía Agropecuaria , Manuela Duran , presentó lo que desarrollan en estructuras metálicas, cargadores de hacienda, corrales circulares para equinos desmontables, corrales móviles, fabricación de tranqueras metálicas, tienen una amplia financiación, con trabajos y asesoramiento en toda la región. Nota