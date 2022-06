El Ministro de Transporte afirmó que la falta de gas oil se solucionará en '15 ó 20 días'

En diálogo con Radio Mitre y La Red, sostuvo que se garantiza la provisión del combustible “para los laboreos necesarios para la agroindustria”. No obstante, afirmó que “la tarifa de referencia no va a destrabar el reclamo por la falta de gasoil”, y que no es un tema que considere que sea el causante de los múltiples cortes en el país.