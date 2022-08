DC Soluciones Metálicas para el agro

Pasó en Sintonía Agropecuaria Manuela Durán presentando el porfolio que la empresa de Olavarría fábrica en insumos metálicos para el campo. Corrales circulares para equinos desmontables, corrales móviles, mangas, volteadores, cepos, etc.Trabajos especiales a medida. Pueden observar el trabajo de la metalúrgica en facebook DC Soluciones metálicas para el agro. Instagran DC soluciones metálicas agro