RADIO EN VIVO

'Es la muestra más importante de la raza Angus a nivel nacional'

Lo dijo en LU32, el presidente de la SRO Eduardo Alem. La edición abarca lo mejor del pedigrí a nivel nacional.También el Circuito Bonaerense PC.

Logramos también la concentración de vientres para que los productores locales y zonales puedan vender sus productos en está exposición. La Consignataria Wallace S.A tendrá a cargo las ventas. Es una muestra de primer nivel, histórica ,que atrae a compradores de todo el país.