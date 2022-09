'Será presencial en Balcarce gran remate cabaña La Torcacita de Piray Mini S.A'

En LU32 presentó el remate, el titular de la cabaña Joaquín Rieke. Será el viernes 9 de setiembre , desde las 14:00 hs. en la Sociedad Rural de Balcarce. Una hacienda exepcional, integrada por 40 toros PC colorados y negros, 90 vaquillonas PC coloradas y negras. Las ventas las realizará Fontana Consignatarios. Informes: 02266- 54-71-75 o 67-75-62