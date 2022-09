'Estamos desde el 2008 en Laprida'

En Sintonía Agropecuaria habló el consignatario Juan María Bobbio. Su consignataria tiene sede en Laprida, con representantes en Olavarría Gustavo Urruti, también en La Dulce, y en Coronel Suárez. Acompañamos al productor agropecuario haciendo negocios particulares, al Mercado Agroganadero de Cañuelas, gordo, invernada y cría.