Los protagonistas del remate Colombo y Magliano S.A Consignatarios hablaron después de la subasta

Lo hicieron en LU32. Carli Colombo quien estuvo en las ventas el viernes de la semana pasada en la Sociedad Rural de Olavarría y Germán Alberdi representante de la firma, y organizador de la subasta. Ambos destacaron que están muy contentos por el acompañamiento de los remitentes y compradores que siguen a la firma en cada remate que realizamos.