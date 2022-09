Exposición Nacional Angus de Primavera y Circuito Bonaerense Puro Controlado lo mejor de la raza en Olavarría

Este sábado en el micro de la SRO en Sintonía Agropecuaria se emitió parte de la conferencia de prensa ,que dieron el martes pasado el presidente Eduardo Alem y los integrantes de la comisión directiva. LU32 estuvo presente. La radio realizará una amplia cobertura con salidas desde el predio en vivo, los días 21, 22, y 23 de setiembre.