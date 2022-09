RADIO EN VIVO

'Cabaña La Camila de Fernando Castillo se prepara para su segundo remate anual'

En LU32 Fernando Castillo titular de la cabaña, este sábado presentó los detalles de este importante remate que se desarrollará este viernes 23 de setiembre. Saldrán a la venta 50 toros, 8 vaquillonas PP, 120 vaquillonas, y 20 embriones .Previo almuerzo, 14:00 hs. las ventas. Será en la cabaña Ruta 226 km 305 bajada a Croto , Olavarría. Cabaña La Camila con el último gran campeón Hereford Palermo 2022 este reproductor saldrá a la venta