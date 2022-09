'Hemos hecho muchas cosas para que está edición sea un éxito'

Lo dijo en Sintonía Agropecuaria Tito Zulaica, gerente comercial de la SRO. Hemos trabajado muchísimo para que esto sea una fiesta. Además agregó ' esto demuestra que Olavarría puede hacer esto y muchas cosas más. La edición Angus estuvo organizada en conjunto con Exponenciar que son los organizadores de Expoagro , la SRO y el municipio.