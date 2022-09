Lo mejor de la raza Angus en Olavarría

Lo dijo en Sintonía Agropecuaria Daniel Aycaguer ,médico veterinario y vice presidente de la SRO. Destacó el aporte que se hizo con la gran campaña de FUNSAGA .Todos los productores de Olavarría colaboraron con el tema de la sequía, por los incendios ocurridos en Corrientes en febrero de este año.Mil docientos productores contribuyeron, se juntaron $8.000.000 .Nos sentimos muy orgullosos.