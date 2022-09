Ciencias de la Salud presentó simuladores adquiridos por $40 millones

Son fondos de la Secretaría de Políticas Universitarias, específicos para dotar de estos elementos a las carreras de Medicina y Enfermería. Se trata de maniquíes preparados tecnológicamente para simular situaciones de consultorio y emergencia. Uno con forma de mujer, con capacidad de llevar adelante un parto, un recién nacido y un niño. Además, se adquirió el software de operación.