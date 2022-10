'Los toros colorados de Cabaña Tres T S.A marcaron la diferencia'

Este sábado en LU32, pasó Gabriel Amillano de Cabaña Tres T. El miércoles pasado en la Sociedad Rural de Azul, expusieron reproductores y vaquillonas PC en conjunto con la Cabaña La Cañada de Besoy Hnos.Ventas que realizó Wallace S.A Consignatarios.Al respecto agradeció a la familia Besoy por compartir este remate con su cabaña .