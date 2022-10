Desde el Municipio de Olavarría sigue trabajando para que el ternero olavarriense tenga un sello de calidad

Así lo aseguró el intendente Galli con motivo de la realización de la Expo Angus días pasados en la Sociedad Rural de Olavarría. Dijo que fue una gran fiesta de la ganadería y se mostró contento por el resultado de la muestra.