Auditoria de Cuba al sistema sanitario y a la cadena productiva animal de la Argentina

Con una reunión final en la sede central del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria , Senasa. Concluyó este jueves la visita de auditoría presencial del servicio sanitario de Cuba ,a la cadena de producción de carne bovina, porcina, aviar, lácteos, pesquera y de ovoproductos

de la Argentina.Con vistas a revalidar las habilitaciones de establecimientos que exportan a ese país caribeño.