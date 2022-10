'Dos mil kilómetros a caballo hasta lago Puelo'

Son dos médicos veterinarios que salieron hace pocos días de la localidad bonaerense de Vieytes, Anibal Zunino y José 'vasco' Ibargoyen, este sábado habló en Sintonía Agropecuaria. La expedición la denominaron 'Argentina a caballo' harán unos 2.000 kilómetros llegando a Lago Puelo, provincia de Chubut.