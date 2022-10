‘Está todo registrado en un audio de whatsapp’

El Dr. César García representa como particular damnificado a Cristian Giménez, quien fue herido gravemente el pasado viernes en una discusión de tránsito en Avellaneda y Pellegrini. Acusó al basquetbolista y directivo de la ABO, Federico Arce, de ser el golpeador. Adelantó en LU32 que pedirá el cambio de carátula a ‘intento de homicidio’ y que la fiscalía solicite la detención.