La Expo Criollos en Laprida comienza a palpitarse en este mes de octubre

Será la 6 Expo Criollos en Laprida. La exposición de caballos criollos que se realizará desde el viernes 28, 29 y 30 de octubre. Al respecto Pablo Laborde de la organización, habló en LU32 del reglamento de aperos y vestimenta.