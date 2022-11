Día Nacional del Donante de Sangre: en 15 minutos podes salvar hasta cuatro vidas

En todo el país, cada 9 de noviembre se conmemora el Día del Donante Voluntario de Sangre, en homenaje a la primera transfusión sanguínea realizada en el país, el 9 de noviembre de 1914, en el Instituto Modelo del Hospital Rawson de la Capital Federal, por el Dr. Luis Agote. Dicha conmemoración fue establecida en el año 2004, por la Ley N° 25.936.

Aquel acontecimiento, que hizo posible la conservación de la sangre en estado líquido con citrato de sodio, fue el punto de partida en todo el mundo para el desarrollo más importante hasta entonces conocido, para el traspaso de sangre entre humanos que tantas miles de vidas permitió salvar.

La Municipalidad del Partido de Olavarría adhiere a esta mención y da a conocer información necesaria para concientizar acerca de la importancia que remite la donación de sangre.

Una donación sanguínea tarda aproximadamente 15 minutos y no supone ningún riesgo para la salud. Cabe destacar que cada donación permite ayudar a salvar hasta cuatro vidas.

Las donaciones de sangre son imprescindibles para el sistema sanitario: cada uno de los componentes sanguíneos (glóbulos rojos, plaquetas, plasma) son requeridos para pacientes en caso de enfermedad, accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos, pacientes con quemaduras graves, entre otros. Tal como se expresa desde el Ministerio de Salud de la Nación, existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

La sangre no puede producirse en laboratorios, sólo se consigue mediante donaciones, por eso es tan importante hacer de este acto solidario un hábito cotidiano.

Para fomentar la donación de sangre, se implementan las Colectas Externas, un servicio que se ofrece a nivel nacional. En nuestro Municipio las colectas son llevadas a cabo por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.

La responsable del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Laura Cardoso, anima a la comunidad a retomar o iniciarse en el hábito de la donación de sangre.

Se recuerda que no hay que estar completamente en ayunas: es requisito fundamental la ingesta de café, mate, infusiones con azúcar y comer frutas (menos banana). Lo que no se puede consumir previo a una donación de sangre son productos lácteos o grasos. Se debe pesar más de 50 kgs. Es conveniente un buen descanso previo, evitar fumar tres horas antes, y no consumir alcohol durante las 12 horas previas a la donación. En caso de contar con medicación prescripta, se solicita llevarla consigo para evaluar si esa persona puede o no efectuar la donación.

Cada día, una importante cantidad de personas salvan su vida o recuperan su salud gracias a las transfusiones de sangre. La única forma de obtener el producto sanguíneo es a través de la donación voluntaria de la comunidad sana.

Es muy importante tomar conciencia sobre la importancia de participar de esta acción altruista, solidaria, de donar sangre. Es un ejercicio continuo de solidaridad.