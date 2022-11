Familias TDAH Olavarría denuncian vulneración del derecho a la educación en un alumno olavarriense

Desde el grupo Familias TDAH Olavarría se informa que un alumno de 3° año de la Escuela Primaria N° 4 con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) no recibió la ayuda profesional que debe proveer la Jefatura Distrital de Educación, a cargo del profesor Julio Benítez.

En este sentido, se indicó que a través de un informe el alumno debe contar con acompañamiento profesional a fin de poder brindar mejores herramientas para continuar no solo con su tratamiento sino con una mejora en su vida social y familiar.

A lo largo del año, informan, se presentaron diferentes informes en los que se indicaba que el alumno debería articular con el Centro de Educación Complementaria (CEC) N° 801, hecho que nunca ocurrió.

Asimismo, explicaron que no sólo no se cumplió lo solicitado sino que en la institución ante una crisis propia de su diagnóstico desde la institución le manifestaron al alumno que iban a llamar a una emergencia para atarlo al a para “controlarlo”. Posteriormente, la madre del alumno, bajo acta, pone en manifiesto que el alumno no concurre al establecimiento por pedido de la misma institución.

Ya en el mes de octubre, y sin encontrar respuestas en las autoridades educativas, los padres se reunieron con el Jefe Distrital de Educación, quien no quiso dejar constancia por escrito de lo hablado. En esta reunión, el profesor Julio Benítez explicó que existe un solo docente domiciliario para toda Olavarría, por lo que no había concurrido a la casa por la alta demanda.

“Al día 9 de noviembre el alumno está sin concurrir a ningún establecimiento educativo. Se están vulnerando los Derechos del Niño. Esa es la educación inclusiva que hoy se brinda en el Partido de Olavarría”, manifestaron.

“Las personas con discapacidad tienen derecho a estudiar en escuelas comunes, aprendiendo y participando en igualdad de condiciones”.

“Este derecho está reconocido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un tratado internacional de derechos humanos aprobado por las Naciones Unidas que fue ratificado por Argentina en 2008 y que goza de jerarquía constitucional desde 2014”, agregaron.

Finalmente, el grupo Familias TDAH Olavarría indicaron que estas situaciones no sólo se dan en la Escuela 4 sino también en la Escuela Primaria 1, 81 77, Escuela Secundaria 8, Escuela Agraria y Jardines 901 y 905 y que elevarán las acciones legales correspondientes ante la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Alberto Sileoni