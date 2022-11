Ingeniería & Unión Industrial: Convocan a las prácticas de verano en empresas

Foto: UIO

Roberto Carlos Mattos, referente de inserción laboral de la Facultad dependiente de la UNICEN, explicó en Entre Amigos, que ya está abierta la inscripción para estudiantes y empresas interesadas. Se reitera lo hecho el año pasado, ya que en el 2022 el total de las empresas que contaron con los servicios de los estudiantes, los mantuvieron en relación de dependencia, una vez terminada la práctica.