Coronavirus: unos 50 casos activos en Olavarría, pero ‘parados en otra situación’

El Dr. Germán Caputo, secretario de salud de la Municipalidad, indicó que, gracias a la vacunación, los contagios y las internaciones son totalmente diferentes a lo que sucedía en pandemia. Afirmó que el trabajo en los vacunatorios está aceitado, con 300 dosis diarias y recomendó mantener medidas de bioseguridad, aunque aclaró que no son obligatorias.