Recetas: ‘Sigue vigente la de puño y letra, como siempre’

Foto: El Popular

El titular del Colegio de Farmacéuticos de Olavarría, Fernando Bueno, explicó en LU32 que, desde este lunes, se dejaron de aceptar las fotos de órdenes médicas que se enviaban o mostraban por whatsapp o correo electrónico para la expedición de medicamentos. Continúan vigente las recetas con firma digital, como las que utiliza el PAMI y algunas obras sociales y prepagas, aclaró.