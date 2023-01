‘Cuando me di vuelta, tenía el GAD a los tiros’

Foto: Primera Info

El periodista de Central de Noticias, Alexis Grierson, uno de los cinco trabajadores de prensa que sufrió la represión de este lunes en carne propia, contó en LU32 detalles de lo que les llamó la atención antes, durante y después de los hechos. Afirmó que recibió solidaridad de todos los colegas y espacios políticos, pero no tuvo contacto con autoridades policiales.