Todo listo para la 28º edición del Seven Playero de Claromecó

El Tres Arroyos Rugby Hockey Club estará a cargo nuevamente de la organización del certamen, que además contará con el apoyo de la Dirección de Deportes y la Municipalidad de Tres Arroyos.

Para esta edición 2023 que se viene, la organización confirmó que se dispondrán 3 canchas de rugby a orillas del mar, adaptadas para una mejor realización del certamen.

En relación a la competencia, se disputarán: el Seven Masculino tradicional, se jugará Seven de Juveniles en categoría M17, Seven de Rugby Femenino y un Encuentro de veteranos.