‘Es difícil, pero si pueden evitar mandar los chicos a la colonia estos días, háganlo’

Foto: Archivo

Lo recomendó el pediatra Gastón Seambelar, ante consultas de oyentes con Luis Occhi. Afirmó que no solo es el sol, sino el calor del ambiente los que contribuyen a que se dé el golpe de calor en los niños y en las personas de todas las edades en general.