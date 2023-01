‘No hay obra humana que pueda resistir algunos tipos de crecida’

El Subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, se refirió en Radio Olavarría al nuevo sistema de monitoreo que licitaron para la cuenca del Salado y las sub cuencas, como la del Tapalqué. También, consideró que el cambio climático debe hacer repensar cómo usamos y obtenemos el agua para consumo cotidiano.