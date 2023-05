La Voz de Bomberos, en el Día de la Donación de Órganos

El titular de Defensa Civil, e integrante del Cuartel Central, Adrián Guevara, recordó cuando le tocó 'definir' que su hermana fuera donante, más allá que en situaciones extremas, los Voluntarios están seguido cerca de estas situaciones. "En ningún momento dudé de donar o no donar" los órganos de su hermana, manifestó, destacando la actitud de los médicos del Hospital Municipal que concretaron la ablación en el 2018, antes de la vigencia de la Ley Justina.