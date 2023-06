Día de donación de sangre: 'Cada vez se utiliza más'

El Dr. Germán Caputo, secretario de salud de la Comuna, apuntó que, por la prolongación en la esperanza de vida, se amplía su utilización. Destacó que en ciudades como Olavarría hay un circuito armado, según han podido relevar después de la pandemia, donde sí notaron que hubo una baja en la cantidad de donantes.