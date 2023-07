‘El 70% 0 75% de los residentes municipales, son de la Facultad de Ciencias de la Salud local’

Lo reveló Héctor Trebucq, decano de la Casa de Altos Estudios de la UNICEN, con sede en Olavarría. Se refirió a la falta de médicos en guardias y señaló que es algo nacional, que puede estar relacionado con lo económico. También manifestó que el número de extranjeros en la universidad es bajo.