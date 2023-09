Día Mundial del Corazón: “La idea es concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares”

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, y particularmente desde el Municipio de Olavarría, se desarrolla la ‘Semana del Corazón’, que incluye una jornada comunitaria de capacitación en RCP y manejo de DEA. El evento se llevará a cabo en el Paseo de la Salud (Brown y Belgrano), este jueves 28 de 09:00 a 17:30 horas. La Dr. Jorgelina Montengro, que forma parte del equipo organizador, dialogó con Lu32 y destacó la importancia de esta fecha.