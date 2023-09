‘Acompañamos para que se pueda lograr el disfrute del edificio lo antes posible’

Foto: Archivo

La Inspectora Jefe Regional de Educación, Marta Casanella, dialogó con LU32 antes de recibir este viernes a referentes de la comunidad del Jardín 929, tras un reclamo público del titular del Consejo Escolar, Bruno Di Carlo, que la sorprendió “porque trabajamos en conjunto en muchos aspectos”, declaró. Reveló que está en el mismo trámite el ISFD 47.