Rosario emprende campaña de donación de sangre

En el marco del 125º aniversario de la institución, la docente Andrea Cerris adelantó que será este miércoles, por la mañana, desde las 8:30 hasta las 12:30 en LALCEC. Dio los detalles que quiénes pueden donar y cómo hacerlo. Comunicarse, previamente, al 548431. Recordó que, como siempre, está relacionado con contenidos pedagógicos que se desarrollan en la cursada.