Octubre Rosa: controles de salud y campaña de concientización

Continúa el cronograma de actividades en el marco de la campaña “Octubre Rosa” organizada por el Municipio, junto a LALCEC, Ola Rosa y demás instituciones alusivas. Mediante dicha campaña se hace hincapié en la importancia tanto de prevenir la enfermedad, como de mantener al día los controles médicos para registrar de forma temprana cualquier anomalía, lo que permita llegar a un diagnóstico certero y al tratamiento adecuado.

Durante todo el corriente mes, se realizan controles de salud en los CAPS, así como también mamografías y ecografías en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”. En paralelo, del 17/10 al 20/10 se llevarán a cabo controles en LALCEC Olavarría (turnos al 428280). Finalmente, en el servicio de Ginecología del Hospital, de 8 a 12 horas del 23/10 al 27/10 y del 6/11 al 10/11 se realizarán los estudios pertinentes.

Asimismo, se llevarán a cabo variadas actividades de sensibilización sobre la temática; las cuales se detallan a continuación.

Ola Rosa

11/10, 18 hs: taller facial sobre cuidado de la piel. Club Atlético Estudiantes.

21/10 14 hs: Remada Rosa. Parque Sur.

19/10 10 hs: volanteada con alumnos del Colegio Rosario. Microcentro. Inauguración de mural en Sierras Bayas (en el ingreso, al lado de la estación de servicio YPF).

28/10: inauguración de mural en Monte Rosa, Parque Sur.

29/10, 20:30 hs: Orquesta Sinfónica. Teatro Municipal.

Lalcec

18/10: charla con las dras. Florencia Barbieri y Agustina Salías. Coopelectric.

28/10, 14:30 hs: caminata por la vida. Parque Helios Eseverri.

Derribando mitos

La instructora de la Residencia de Diagnóstico por Imágenes en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”, Dra. Agustina Salías; brindó información muy esclarecedora en relación al cáncer de mama.

– ¿La mamografía duele?

“No. La mamografía no es dolorosa, quizá si un poco incómoda. Es importante, como consejo, ir tranquilas, con ropa cómoda, y evitar concurrir a hacerse el estudio en los días del período o menstruación, ya que las mamas están más sensibles. Si duele hay que avisar al técnico y revisar la posición”.

– ¿La mamografía es reemplazable por ecografía?

“No. Pero es importante saber que ambas se complementan, por lo que después de una mamografía te pueden pedir una ecografía. Importante: Si bien es un complemento en las mujeres mayores de 40, en las mujeres menores de 35 la ecografía es el primer método de estudio.

La ecografía se usa por varias razones, por ejemplo en mamas que son densas, cuando tienen mucho más tejido y resulta más difícil evaluarlas por mamografía; en pacientes con antecedentes familiares, pacientes operadas, la ecografía es una práctica recomendada para usar como complemento luego de una mamografía”.

– ¿La mamografía produce cáncer?

“No. La mamografía es una radiografía de mamas que utiliza baja dosis de radiación”.

– ¿Se pueden realizar estudios mamarios durante la lactancia?

“Si. Se puede, tanto mamografía como ecografía. Lo que es importante es vaciar las mamas antes de ir, obviamente para mejorar la visualización y disminuir la incomodidad. Porque si te aprietan y hay mucho contenido de leche va a molestar. Eso es importante porque ahora se ha prolongado mucho la maternidad, entre el año de embarazo y de lactancia se pierden mucho tiempo en hacer controles. Entonces, ni bien el médico lo considere, se pueden retomar los estudios de rutina. Aun en lactancia”.

– ¿Si hay implantes mamarios se pueden realizar los estudios?

“Si. Se pueden realizar estudios, tanto mamografía como ecografía. Siempre avisar al técnico, porque puede realizar alguna técnica especial para hacer una mamografía con el implante y correrlo un poco hacia atrás y hacer una mamografía sin el implante. Eso en el caso de pacientes con volumen mamario, si tienen prótesis por reconstrucción mamaria por cáncer de mama, ahí si no es necesario correr el implante”.

– ¿El cáncer de mama es hereditario?

“No siempre. Primero es importante recordar que en más del 85% de los casos de cáncer de mama son esporádicos, es decir que no tienen antecedentes familiares, por eso es importante que el control anual y estudios mamarios anuales los hagamos todos. Los antecedentes familiares son factores de riesgo no modificables que elevan el riesgo de cáncer de mama, pero eso no quiere decir que sí o sí se contraiga la enfermedad si un familiar la tuvo.

Es importante consultar al médico si hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, para que defina desde qué edad y con qué periodicidad se deben hacer los controles y estudios mamarios. Hay que acordarse de comentar tanto antecedentes maternos como paternos. Existe un porcentaje muy bajo de cáncer de mama por mutación genética, que solo el 5% que tiene este gen tiene un alto riesgo de contraer cáncer de mama, como por ejemplo es el caso, que fue tan conocido, de Angelina Jolie. Hay muchos casos de cáncer de mama y en edades tempranas, menores a 45 años”.