Rodríguez Larreta se distanció de Bullrich

Con información de Noticias Argentinas y Télam

“El resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema. Quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones que tenemos en el balotaje son muy malas para los argentinos”, aseguró Rodríguez Larreta.

En esa línea, manifestó que se encuentra “golpeado” por el resultado de los comicios. “El fin de semana con JxC sufrimos una gran derrota de la que tenemos mucho para aprender”, sostuvo.

“Hubo millones de argentinos que nos votaron hace dos años y ahora eligieron otras opciones. Y hay razones concretas por las cuales dejamos de representarlos”, argumentó.

A su vez, dijo que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es “la reelección del populismo kirchnerista y del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación y de seguir dandole a la maquinita, regalando pesos que cada día valen menos”.

“Siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo. Me sacaron la coparticipación y me enfrente, fue a la corte. Me cerraron las escuelas, me la banqué y mantuvimos las escuelas abiertas”, recordó el jefe de Gobierno durante la conferencia de prensa.

En ese marco, enfatizó: “No hay ninguna posibilidad de que integre el gobierno kirchnerista, porque no me rindo ante la posibilidad de construir un país diferente”.

En cuanto a la interna de Juntos por el Cambio, señaló: "Apoyé a Patricia hasta el final. Lo que es funcional es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren",y mencionó que el encuentro Bullrich-Milei "fue una reunión a medianoche y en secreto. Me desayuné con mucha sorpresa de esa reunión. No sé que hablaron ni qué acordaron".



En este sentido, el dirigente le reprochó al expresidente Mauricio Macri haberle dado "aval" al candidato de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, durante la campaña electoral, un comportamiento que, dijo, fue observado incluso por la expostulante de Juntos por el Cambio (JxC) Patricia Bullrich.