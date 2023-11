La próxima semana hay campaña por el cáncer de piel, ya están dando turnos

Desde LALCEC Olavarría anuncian que entre el 13 y el 17, dos dermatólogos atenderán en su sede de Mitre 2659 diariamente para realizar controles anuales. La presidente de la filial, Ivonne Olivetto, señaló que esta es la época donde más se hace hincapié en la prevención de este tipo de enfermedad, sobre todo, por lo relacionado con la exposición al sol.