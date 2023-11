Diabetes: reducir hidratos de carbono y aumentar el ejercicio

Foto: National Institutes of Health (NIH)

El Dr. Gustavo Rago se refirió a esta enfermedad crónica, de la que este martes se conmemora el día mundial. Resaltó el cambio de hábitos para poder evitarla y manifestó que, en caso de padecerla, la medicación que existe hoy es totalmente distinta a la que había hace 40 años.