‘Hay distintas causas por las que una persona puede fallecer, que invaliden un proceso de donación’

El Dr. Diego Bassano, coordinador del equipo local de procuración de órganos, se refirió en Radio Olavarría al trabajo que desarollan desde hace años en la zona, donde no se realizan trasplantes, pero si hay donantes que aportan al actual sistema que gestionan el INCUCAI y el CUCAIBA. Afirmó que la mercantilización de la donación complicará el acceso de una parte importante de la población, ya que los procesos no involucran solo la ‘compra del órgano’.