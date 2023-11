Milei: “La única forma de salir es haciendo un ajuste fiscal fenomenal que lo va a pagar la política”

Con información de DIB

En la charla, Milei analizó su logro y dijo que es “el primer Presidente liberal libertario de la humanidad”, por lo que como “el logro es enorme” hay “un mandato muy fuerte”.

“Tuvimos 14 millones y medio de votos, da una configuración de lo que es la responsabilidad”, indicó Milei, y sentenció: “Mi responsabilidad es gobernar para todos los argentinos, los que me votaron y los que no me votaron”.

En cuanto a los objetivos de su Gobierno, subrayó: “Voy a exterminar la inflación, hacer caer la pobreza y la indigencia y terminar con la inseguridad”. En esa línea, para terminar con la pobreza, dijo: “Nosotros no te vamos a dar el pescado, te vamos enseñar a pescar y a hacer la caña y ojalá tengas tu propia empresa de pesca”.

Sobre la educación, sobre todo la universitaria, aseguró que “va a quedar tal cual está, porque son reformas a largo plazo”, y dijo que eso “no va a cambiar nada” y que él no lo había dicho durante la campaña.

En relación a otro tema importante para las provincias, como es la coparticipación, Milei se contradijo y sostuvo que le sorprendía la pregunta sobre algún cambio en el sistema, ya que “no puede modificarla porque está definida por ley”. Asimismo, remarcó que la quita de la coparticipación es “una de las tantas mentiras que han dicho de él”.

En la línea de los desafíos económicos, el mandatario electo dijo que “está plantada una híper inflación”, que “la inflación va a seguir por 18 ó 24 meses”, y que le va a llevar tiempo acomodar la macroeconomía”.

En su argumentación, sumó que “el otro problema del déficit fiscal son las Leliqs”, y añadió que “hay precios retrasados, conflictividad social y un problema de deuda enorme”, tanto en pesos y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y con importadores.

“La única forma de salir es haciendo un ajuste fiscal fenomenal y lo va a pagar la política y sus socios, no la gente”, reafirmó. “No me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta”, indicó, y subiendo el tono de voz dijo una vez más que lo va a pagar “la casta” y no la gente que no tiene para comer. “Esta vez lo paga el Estado y no el sector privado”, apuntó.

Consultado sobre la obra pública fue categórico: “No hay plata, que lo haga el sector privado, que presenten proyecto y lo busque cada intendente”. En ese sentido, dijo que “el equilibrio fiscal no está bajo discusión” y que “ministro que gasta más, lo echo”.

Tambié se refirió a las jubilaciones, y aseveró que “el crecimiento económico (que impulsa) va a permitir que los salarios sean mejores y que las jubilaciones sean mejores también”. De no cumplirse ese plan, expresó que el país “podría convertirse en la villa miseria más grande del mundo”.