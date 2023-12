Juan Saavedra: “El Panamericano fue una experiencia increíble”

El olavarriense Juan Saavedra es jugador de Hockey en el Club Remo de Azul, y este año tuvo la grata noticia de conformar el plantel para jugar los Panamericanos Masters, en la categoría para mayores de 45 años, que se disputó en Buenos Aires, competencia en la que obtuvieron el tercer puesto con un gol suyo. En dialogo con Lu32, contó cómo fue el proceso para ser elegido, la experiencia de representar a la Selección Argentina, el homenaje a su papá, opinó sobre la situación actual del Hockey, y se trazó como objetivo disputar el Mundial en 2024 en Nueva Zelanda.