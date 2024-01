Cautelar del DNU: “Es difuso determinar si es a nivel nacional o estrictamente en Capital Federal”

Santiago Girado, Coordinador del Instituto Académico de Derecho Laboral de Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, se expresó en Lu32 sobre la cautelar que dispuso la Cámara Nacional del Trabajo contra las reformas laborales que establece el Decreto de Necesidad y Urgencia dispuesto por el Ejecutivo.