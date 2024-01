‘Están manejando la municipalidad como una Unidad Básica’

La concejal de Ahora Olavarría – La Libertad Avanza, Celeste Arouxet, manifestó en LU32 que hubo un decreto de asueto para ‘cerrar el municipio’ el miércoles, en el marco del paro de la CGT. Fue crítica del incremento de tasas por decreto que dio el intendente Wesner, que el peronismo atacó siempre cuando era oposición, recordó. Por otro lado, también se refirió al ingreso de trabajadores y le pidió al sindicato que controle.